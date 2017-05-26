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Beşiktaş, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör...

Beşiktaş, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve duran top organizasyonları yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.

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