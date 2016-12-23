Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantepspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantepspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.