Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 33. haftada deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı idman ile devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanı başkan Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi de seyretti.

Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları ve kondisyon hareketleri ile devam etti. Kenar ortaları ve şut çalışması sonrası yapılan çift kale maçlar ile günün tek idmanı sona erdi.

Bireysel çalışan Quaresma, Atiba, Rhodolfo ile izinli olan Demba Ba ve Ersan Gülüm antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntü

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL /