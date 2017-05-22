Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı

Başkan Orman ve 2. başkan Çebi de idmanı takip etti

Son iki haftaya Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren Beşiktaş, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.

Başkan Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği idman 1.5 saate yakın sürdü.

Isınma koşuları ve top kapma çalışmaları ile başlayan antrenman iki grup halinde yapılan minik kale maçlar ile devam etti. Son bölümde yapılan çift kale maç ile günün tek çalışması sona erdi.

Salonda çalışan Atiba, Talisca ve Quaresma ile izinli olan Demba Ba, Ersan Gülüm ve Tolga Zengin antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan görüntüler

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL -