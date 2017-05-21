Beşiktaş, Gaziantep'ten tribünlerin tamamına yakınını istedi

Fikret Orman: "Gaziantepspor'dan stadın büyük kısmını almak için talepte bulunduk"

"Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp yedek kulübesinde oturtanların başına ne geldiğini"

"Borcun bu kadar yükselmesinin nedeni faizler"

Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul Akatlar Arena'da yapılıyor

Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu İstanbul'da bulunan Akatlar Arena'da yapılıyor.

Genel Kurul başkanlık divanına Şener Yurdakul seçildiği mali genel kurulda, dün vefat eden efsane Beşiktaş futbolcusu Baba Recep lakaplı Recep Adanır için saygı duruşu ile başladı. Yaklaşık 1234 üyenin katıldığı kongrede toplam borç 411 milyon 621 dolar yani yaklaşık 1 milyar 448 milyon 578 bin Tl olarak açıklandı.

"Artık 100 bin kongre üyesine değil de 100 milyon taraftara oynamamız lazım. Tüm dünyaya açılmalıyız"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman olağan idari ve mali genel kurulunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Stadımız Vodafone Arena'nın açılışı henüz 13 ay oldu inşallah Osmanlıspor maçında 2'inci şampiyonluğu nasip olacak. Yeni stadımız açıldığından beri artık maçlarımız kapanmıyor. Seyircimiz eskisi gibi ceza yemiyor. Bakıldığında Türkiye'de seyirci genel ortalaması 6309 iken Beşiktaş 31.722 seyirci ortalaması ile oynuyor. Kısa süre önce açılışını yaptığımız Beşiktaş müzesini ayda 4000 kişi geziyor. Şu an da 28.500 civarı kombine satışımız var. Bakıldığında rakiplerimiz statların da bulunan taraftar sayısından fazla kombine satışı yaptık. Ayrıca 2 rakibimizden de yüzde 20-30 daha fazla gelir elde eden bir kulüp haline geldik. Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları da çok başarılıyız. Geldiğimizden bu yana 250 milyon dolarlık anlaşmalar yaptık. Türkiye'nin en değerli formasıyız. Yaklaşık 16 milyon dolarlık forma gelirimiz var. Ama bu pazar payını büyütmeliyiz. Hedefimiz tüm dünyaya açılmak olmalı. Artık 100 bin kongre üyesine değil de 100 milyon taraftara oynamamız lazım. Tüm dünyaya açılmalıyız. Bu sene Avrupa'da oynadığımız maçlarda da Beşiktaş'ın gücünü gösterdik. Artık hiç kimse Beşiktaş'ı çantada keklik olarak görmeyecek bir kulüp olmuştur"

"Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp yedek kulübesinde oturtanlara ne olduğunu görüyoruz"

Rakipleri hakkında da açıklama yapan Başkan Orman "Herkese layık olduğu gibi davranıyoruz. Kim bize nasıl davranıyorsa biz de onlara öyle davranıyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp yedek kulübesinde oturtanlara ne olduğunu görüyoruz" dedi.

"Eskiden Beşiktaş'ın hakları yeniliyor diye konuşulurken şimdi Beşiktaş kollanılıyor mu diye konuşuluyor"

Forma satışları ve Beşiktaş'taki değişime değinen Başkan Orman "Bu sene şimdiye kadar 400 bin forma sattık. İnşallah şampiyon olursak ta 3 yıldızlı formalarımız ile bu rakamın 500-600 binlere ulaşacağını düşünüyorum. Bakıldığında şuan Türkiye'de en çok konuşulan takım Beşiktaş'tır. Eskiden Beşiktaş'ın hakları yeniliyor diye konuşulurken şimdi Beşiktaş kollanılıyor mu diye konuşuluyor .

"Gaziantepspor'dan stadın büyük kısmını almak için talepte bulunduk"

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman önümüzdeki hafta oynanılacak olan Gaziantepspor maçı için ekstra bilet talep ettiklerini söyledi. Fikret Orman" Az kaldı son 2 maçımız, Gaziantep'e beraber gidelim inşallah hep beraber. Orada da çok taraftarımız var zaten. Gaziantepspor'dan stadın büyük kısmını almak için talepte bulunduk" diye konuştu.

Basketbol takımı hakkında konuşan Orman, Beşiktaş Sompo Japan takımının play-offlar da son 4 takıma kalma başarısı göstermesi durumunda maçlarını Sinan Erdem Salonun'da oynayacaklarını söyledi.

"Bu borcun bu kadar yükselmesinin nedeni faizler"

Borçların neden arttığı ile ilgilide üyelere açıklamalarda bulunan Fikret Orman "Borçları indirmek için 3 temel unsur vardır. Bir borçun aşağıya inebilmesi için kar etmemiz lazım. İkinci madde borcu ödemek için mal satmak lazım yada 3'üncü yöntem ise sermaye artışını gideceksiniz. Başka türlü borçlar kapanmaz. Bizim masraf durumumuz yok. Çok büyük yatırımlar yaptık ama oyuncu transferine bonservis bedeli harcamadan yapıyoruz. Bu borcun bu kadar yükselmesinin nedeni faizler. Bu borçları kapatmak için radikal kararlar almamız lazım. Bu hayatın gerçekleri bu, bu gerçekler ile yaşayacağız. Akatlar Salonunu yapma niyetimiz vardı ama sponsor bulursak yapacağız. Hem sponsoru bul, stat yap, parasını bul sonra bunlarla uğraş. Ben gerçekten bu konuda arkadaşlarımla beraber çok yorulduk artık. Borç konusu bizim yaşamak zorunda olduğumuz bir konu" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kongre başlangıç görüntüleri

-Fikret Orman'ın konuşması

-Detay

Haber:Sercan SAPANATAN-Kamera:Gökhan HEBEPÇİ-İstanbul-

