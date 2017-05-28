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Spor Toto Süper Ligde Şampiyon Beşiktaş!
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Beşiktaş Gaziantep'te şampiyon

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, () - BEŞİKTAŞ, deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup edip 74 puanla lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş, 15'inci şampiyonlukla 3'üncü yıldızı takmaya da hak kazandı. Beşiktaş, ligden...

Beşiktaş Gaziantep'te şampiyon

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, () - BEŞİKTAŞ, deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup edip 74 puanla lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş, 15'inci şampiyonlukla 3'üncü yıldızı takmaya da hak kazandı.
Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, 74 puanla rakiplerini geride bırakıp Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 15'inci kez lig şampiyonluğu elde eden ve 5 yılda bir verilen 3'üncü yıldızı takmaya hak kazanan Beşiktaş, 1991-1992 sezonundan sonra 24 yıllık ard arda iki kez şampiyon oldu.
ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'TA ÜSTE 2 DEFA ŞAMPİYON OLAN İLK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör, Fikret Orman ise Süleyman Seba'dan sonra ligi art arda şampiyon tamamlayan ikinci başkan oldu. Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan 4'üncü teknik direktör unvanını da aldı.
Beşiktaş, ligde 69 golle ligin en skorer takımı, 30 golle ise en az gol giyen ekiplerinden biri oldu.

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