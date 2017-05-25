Beşiktaş, Gaziantep esnafının yüzünü güldürecek

Gaziantep'te esnaflar Beşiktaş ve taraftarlarını bekliyor

Gaziantep esnafının yüzü gülecek

Eyyüp BURUN-Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantepspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş'ın gelişi öncesi kentteki otellerde rezervasyon patlaması yaşandı. Baklavacılar maç günü için fazla mesai yapma kararı alırken, esnaf gelecek olan taraftardan önemli bir gelir bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor Yönetimi bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, Beşiktaşlı taraftarlara stadının önemli bölümünün açılması kararını aldı. Satışa çıkan maç biletlerine büyük ilgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar için kentte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Karşılaşmayı kazanmaları halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve 3'üncü yıldızı göğsüne takacak olan Beşiktaş taraftarları, kentteki otelleri arayarak rezervasyon yapmaya başladı. Maç günü otellerde yüzde 100 oranında doluluk beklenirken, baklavacılar ve restoranlar da çalışmalarını maç günü şehir dışından gelmesi beklenen 35 bin kişilik taraftar grubuna göre yapıyor.

Holiday İnn Gaziantep Genel Müdürü Gökhan Çelik, maç öncesinde oteli çok sayıda taraftarların arayarak rezervasyon yaptırdığını söyledi. Çelik, "Pazar günü oynanacak maç öncesinde çok sayıda taraftar kentteki otellerde rezervasyon yaptırdı. Şu anda tahmin ediyorum ki kentteki otellerde yüzde 70-75 oranında doluluk sağlandı. Maç günü ve öncesindeki günde kapasite tamamen dolacaktır" dedi.

Tuğcan Otel Genel Müdürü Zeki Tunç Dortunç da, bu yıl gerek turizm gerekse fuarların etkisiyle otellerdeki doluluk oranının yüksek olduğunu Beşiktaş karşılaşması nedeniyle kentteki otellerin tamamının dolu olacağını belirterek, şöyle dedi:

"Kentteki oteller ve bizim otelimiz de bu yol yüksek oranda turist ağırlıyor. Bununla beraber hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşması var. Gaziantepspor yönetimi kentteki esnafa da katkı sağlayacak önemli bir karar alarak stadın tamamını Beşiktaş taraftarına açtı. Yaklaşık 30 bin taraftarın gelmesi bekleniyor. Otellerde şu anda yüzde 80 oranında doluluk olduğunu tahmin ediyoruz. Tabi karşılaşmayı takip etmek için önceden plan yapmayan birçok insan Cuma ve Cumartesi günü planlarını yapacaktır. Bununla beraber tahmin ediyorum ki otellerde yer kalmayacaktır."

Ayıntap Baklavaları sahibi Levent Aktaş ise, şehir dışından gelecek taraftarlar için maç günü üretimi iki katına çıkabileceklerini söyledi. Beşiktaş taraftarlarının evlerine götürmek için Gaziantep baklavası alacağını dile getiren Aktaş, "Maç için kente gelen taraftarlar esnafın yüzünü güldürecektir. Gerek lokantalar gerek baklavacılar gerekse oteller düzenlemelerini bu yönde yapıyor. Bizde Beşiktaşlı taraftarlar evlerine baklava götürsün diye fazla mesai yaparak üretimimizi maç günü arttıracağız" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Gaziantepli danışmanı Şevki Bostan da şampiyonluk kutlamaları için kentteki hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Kente gelecek taraftar sayısının 40 binden fazla olacağını ifade eden Bostan şunları dedi:

"Heyecanla taraftarlarımızı Gaziantep'e bekliyoruz. Bir kentin başına milyonda bir gelecek bir fırsatla karşı karşıyayız. Beşiktaş burada maçı kazanırsa hem şampiyonluğunu ilan edecek hem de 3'üncü yıldızı alarak İstanbul'a götürecek. Şehir bu kutlamalar için hazır, bütün oteller ve esnaf gelecek Beşiktaş taraftarına hazırlanıyor. Biz yaklaşık 45-50 bin taraftarın kutlamalar için Gaziantep'e geleceğini düşünüyoruz. Şehir şampiyonu kutlamaya şimdiden hazır."

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