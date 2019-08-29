Beşiktaş, Gary Medel'i açıkladı

İSTANBUL /

Beşiktaş, Şilili futbolcusu Gary Medel’in İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur.

Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."