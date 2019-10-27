Beşiktaş - Galatasaray maçından notlar

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş derbi maçta Galatasaray’ı konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz perşembe günü iç sahada 2-1 kaybedilen Braga maçının 11’inde 5 değişikliğe gitti. Avcı, Braga maçında penaltı kaçıran Ljajic’in yerine sakatlığını atlatan Diaby’i, Necip’in yerine sağ bekte Gökhan Gönül’ü, Oğuzhan’ın yerine Atiba’yı, Boyd’un yerine Lens’i, Güven’in yerine ise Umut Nayir’i görevlendirdi.Kaleyi Karius’a emanet eden Avcı, savunmayı Gökhan, Vida, Roco ve Rebocho’dan oluşturdu. Braga maçında riske edilmeyen Atiba’yı orta sahada Elneny ile birlikte görevlendiren Avcı, sağ kanatta Lens, 10 numarada Diaby, sol kanatta ise Caner Erkin’i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Braga maçında siyah beyazlıların tek golünü atan Umut Nayir oldu.Siyah beyazlıların derbideki 11’i şu şekilde: Karius - Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Umut.PENALTI KAÇIRAN LJAJIC KULÜBEDESiyah beyazlılarda Galatasaray derbisinde Sırp yıldız Adem Ljajic, yedek kulübesinde yer aldı. Sezon başından beri gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Ljajic, Braga maçında da kaçırdığı penaltı sonrasında tepki görmüştü. Abdullah Avcı, bu maç öncesinde sakatlığını atlatan Diaby’i Ljajic’in yerine 11’de görevlendirdi.ISLIKLANAN CANER 11’DESiyah beyazlılarda son haftaların eleştirilen bir başka ismi Caner Erkin ise derbi maça 11’de başladı. Braga maçında yenilen ikinci golün ardından taraftarın top ayağına her geldiğinde ıslıklarla protesto ettiği Caner Erkin, sakat isimlerin yokluğunda sol açıkta görev aldı.LENS 1 MAÇ ARADAN SONRA DÖNDÜBeşiktaş’ta son Braga maçında forma şansı bulamayan Jeremain Lens, derbi maçın 11’inde yer aldı. Son olarak Süper Lig’in 8’inci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalınan maça 11’de başlayan Lens, mücadelenin 57’nci dakikasında yerini Adem Ljajic’e bırakmıştı. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Braga’ya 2-1 mağlup olunan maçta forma şansı bulamayan Hollandalı kanat oyuncusu, 1 maçlık aradan sonra 11’deki yerine dönmüş oldu.BEŞİKTAŞ’TA 5 EKSİKBeşiktaş’ın Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray’ı konuk edeceği maç öncesinde siyah beyazlı ekipte 5 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz hafta bireysel çalışmalara başlayan ancak N’Koudou ve Ruiz’in yanı sıra Dorukhan Toköz, Douglas ve Burak Yılmaz da derbi maçın kadrosuna yer almadı.GÖKHAN GÖNÜL DÖNDÜSiyah beyazlı ekipte, derbi öncesinde yaşanan sakatlıklar sıkıntı yaratırken, iyi haber Gökhan Gönül’den geldi. Sakatlığı gerekçesiyle ligde Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Braga maçlarında formasından ayrı kalan tecrübeli sağ bek, derbi maçta sahaya 11’de çıktı. Gökhan Gönül, bu maçla birlikte 3 maç aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.TERİM İKİ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, salı günü Real Madrid’e 1-0 mağlup olunan maçın 11’inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, oğlu ameliyat olduğu için derbinin kadrosunda yer almayan Donk’un yerine Lemina’yı, Seri’nin yerine ise Feghouli’yi sahaya sürdü. Kaleyi Muslera’ya emanet eden Terim, savunma dörtlüsünü Mariano, Luyindama, Marcao ve Nagatomo’dan oluşturdu. Orta sahadaki ikilide Nzonzi ve Lemina’yı oynatan Terim, hücum bölgesinde ise Feghouli, Belhanda ve Babel’e forma şansı verdi. Terim’in gol yollarındaki tercihi ise Andone oldu.Galatasaray’ın Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone.FALCAO KADROYA ALINMADIGalatasaray’da sakatlığı bulunan yıldız golcü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı. Sarı kırmızılı formayı son olarak Süper Lig’deki Fenerbahçe derbisinde giyen Falcao; Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş maçının kadrosunda da yer alamadı.BELHANDA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILMADISarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Younes Belhada tribünlere çağırılmadı. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken taraftarlarla atışan ve tribünlere el hareketleri yapan, ancak hafta ortasında sosyal medya hesabı üzerinden özür dileyen Belhanda, Beşiktaş derbisi öncesinde tribünlere davet edilmedi.Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar da eski futbolcuları Ryan Babel’i ısıkladı. Karşılaşma öncesinde 3’lü çektirmek için deplasman tribününün önüne gelen Hollandalı futbolcu, Beşiktaş tribünlerince ıslıklandı.OĞLU AMELİYAT OLAN DONK KAFİLEDE YOKGalatasaray’da oğlu ameliyat olan Ryan Donk, derbi maçın kadrosuna dahil edilmedi. Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Hollandalı futbolcu, “Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım” ifadelerini kullandı.VODAFONE PARK’TA İSTANBUL MARATONU’NA ÇAĞRIDerbisi öncesinde Beşiktaşlı futbolcular ısınma esnasında Vodafone İstanbul Maratonu logolu, “Çocuklar için koş” yazılı tişörtler giyerek sahaya çıktı. Derbi öncesi Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu’na katılım çağrısı yapıldı. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi gerçekleştirilen ısınmada Vodafone İstanbul Maratonu logolu, üzerinde bu yılın teması olan “Çocuklar için koş” yazılı tişörtler giyerek sahaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcuların maratona katılım çağrısı, taraftardan büyük alkış aldı.