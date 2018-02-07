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Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

İSTANBUL, () SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Esat Danzili, Mehmet Gül BEŞİKTAŞ: Muhammet Delibaş, Ahmet Tümer, Baran Yılmaz, Batuhan Avcı, Muhammet Ali Arslan, Onur Soydan (Metin Uç, Oğuzhan Altıntaş, İlker Alican Çakır, Serhat Baş, Ahmet...

Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

İSTANBUL, ()

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Esat Danzili, Mehmet Gül
BEŞİKTAŞ: Muhammet Delibaş, Ahmet Tümer, Baran Yılmaz, Batuhan Avcı, Muhammet Ali Arslan, Onur Soydan (Metin Uç, Oğuzhan Altıntaş, İlker Alican Çakır, Serhat Baş, Ahmet Boz)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Ertuğrul Gazi Metin, Ufuk Minici, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Boğaçhan Zambak (Onurcan Çakır, Okello, Hüseyin Koç)
SETLER: 17-25, 17-25, 25-18, 19-25
SÜRE: 87 dakika (20, 20, 23, 24)

Efeler Ligi'nin 18'inci haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Beşiktaş'ı 25-17, 25-17, 18-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

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