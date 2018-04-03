Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;

1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu STEPHANE SESSEGNON'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BURSASPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BOLUSPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GAZİANTEPSPROR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-GRANDMEDICAL MANİSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Yayın Talimatı'nın 13/5-8 ve 14/2. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 5/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu YALÇIN KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DENİZLİSPOR Kulübü atletik performans antrenörü ENGİN YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı MEHMET YİĞİNER'in aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi LEVENT YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MURAT AĞÇABAY'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi TUNA YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi EMRAH YILDIZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi KEMAL ÇORUM'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURHAN CABİR UZUN'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü atletik performans uzmanı GÖKHAN KANDEMİR'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu ALİHAN KUBALAS'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü futbolcusu SEMİH ŞENTÜRK'ün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.