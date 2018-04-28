Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır

Siyah Beyazlılar tarihi bir hafta yaşadı

Beşiktaş, Caner Erkin haricinde tam kadro

Şenol Güneş'in hücum ve savuma planı hazır

Fırat Aydınus'un kariyerindeki 8'inci Galatasaray - Beşiktaş derbisi

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Galatasaray'a kaybetmiyor

3 futbolcunun sarı kart ceza sınırı devam ediyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL /



Beşiktaş, Süper Ligin 31'inci haftasında yarın akşam Galatasaray ile deplasmanda derbi mücadelesine çıkacak. Fırat Aydınus tarafından yönetilecek karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yaparken, 4'üncü hakemlik görevini üstlenecek isim Alper Ulusoy olacak.

SİYAH BEYAZLILAR TARİHİ BİR HAFTA YAŞADI

Beşiktaş camiası oldukça sansasyonel denilebilecek bir hafta geçirdi ve Galatasaray maçına çalkantılı bir ortamda hazırlandı.

19 Nisan akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan kupa rövanşında yaşanan olaylar ve maçın yarıda kalmasıyla başlayan süreç 2 gün önce yönetimin '3 Mayıs'ta sahaya çıkmama' kararı ile son bulmuştu. Ancak; 19 Nisan'dan itibaren yaşanılan tarihi sürecin futbol takımına yansımalarının nasıl olacağı Galatasaray maçında ortaya çıkacak bir durum. Başta başkan Fikret Orman ve yöneticiler olmak üzere Şenol Güneş ve Nevzat Demir personeli bir hafta boyunca futbolcuların süreçten etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptı. Yaklaşık 3 haftadır neredeyse tüm zamanını Ümraniye'de geçiren başkan Fikret Orman 'kaldığı yerden devam' kararının çıktığı çarşamba günü tesislere giderek futbolcularla bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda futbolcuların sadece Galatasaray maçına odaklanmalarını isteyen Orman dün bir kez daha tesislere giderek antrenmanı seyretti ve hem futbolculara hem de teknik direktör Şenol Güneş'e moral verdi.

BEŞİKTAŞ CANER ERKİN HARİCİNDE TAM KADRO

Tüm karmaşa içinde öğrencilerini Galatasaray derbisine hazırlamaya çalışan Şenol Güneş sezonu kapatan Caner Erkin haricinde sakat ve cezalı oyuncusunun kalmamasıyla da bir hayli mutlu durumda.

Maç kadrosunu büyük ölçüde netleştiren Güneş, defans hattını Gökhan Gönül, Pepe,Tosic ve Adriano'dan oluşturdu. Orta ikili tercihini maç saatinde bir değişikliğe gitmez ise Atiba-Medel'den yana kullanan tecrübeli teknik adamın hücum gücü yine Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo olacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısına çıkacağı kadro Fabricio-Gökhan - Pepe-Tosic-Adriano-Atiba-Medel-Quaresma-Talisca-Babel- Negredo şeklinde.

ŞENOL GÜNEŞ'İN HÜCUM VE SAVUMA PLANI HAZIR

Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçının anahtarını sabırlı ve ısrarcı oyun olarak belirledi.

Rakiplerinin kendi sahasındaki maçlara çok büyük baskı ile başladığını ve ilk 20-25 dakika bu baskıyı sürdürdüğünü anlatan Güneş, kesinlikle oyun disiplininden kopmamalarını ve takımı tehlikeye atacak bireysel hareketler yapmamalarını istedi. Hücum planını ise Quaresma ve Babel'in yapacağı ortalar üzerine kuran Güneş, Talisca'yı mutlak suretle ataklarda Negredo'ya destek verdirerek kafa vuruşlarıyla sonuca gitmeyi düşünüyor. Şenol Güneş'in duran toplardaki güvendiği isimler ise Pepe ve Tosic olacak. Antrenmanlarda özel olarak duran top çalışması da yaptıran Güneş, Pepe ve Tosic'in etkinliğinden faydalanmaya çalışacak.

FIRAT AYDINUS'UN 8'İNCİ GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olurken 4. hakem Alper Ulusoy olacak. Bu hakem dörtlüsü aynı zamanda ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Beşiktaş - Galatasaray derbisini de yönetmişti.

İstanbul bölgesi hakemi Aydınus kariyerinde 28'inci kez debiye çıkmaya hazırlanırken, Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde de 8'inci kez görev alacak. Aydınus'un iki takım arasında daha önce yönettiği 7 derbinin 4'ünü Galatasaray, 2'sini Beşiktaş kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 2103-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve son dakikalarda seyircilerin sahaya girmesi yüzünden tatil edilen olaylı maç, Fırat Aydınus'un yönettiği en göze çarpan derbi olarak hafızalardaki yerini koruyor.

ŞENOL GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA GALATASARAY'A KAYBETMİYOR

Son üç sezonda Beşiktaş'ın derbi kaderini değiştiren adam olan Şenol Güneş, Siyah Beyazlıların başında çıktığı 6 Galatasaray derbisinde kaybetmeyen taraf oldu.

6 derbide Galatasaray'ı 4 kez yenme başarısı gösteren Güneş 2 derbiden de beraberlikle ayrıldı ancak, bu beraberliklerin bir tanesinde ezeli rakibine kupa kaybetti. 2016 Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa şampiyonu Galatasaray Konya'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmaları da 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve Beşiktaş penaltı atışlarında sıfır çekince kupayı kazanan takım Galatasaray oldu.

İşte Şenol Güneş dönemindeki Galatasaray Beşiktaş maçları:

14 Aralık 2015 Süper Lig Beşiktaş 2 Galatasaray 1

8 Mayıs 2016 Süper Lig Galatasaray 0 Beşiktaş 1

13 Ağustos 2016 Süper Kupa Beşiktaş 1 Galatasaray 1 (penaltılarda Galatasaray 3-0 )

24 Eylül 2016 Süper Lig Beşiktaş 2 Galatasaray 2

27 Şubat 2017 Süper Lig Galatasaray 0 Beşiktaş 1

2 Aralık 2017 Süper Lig Beşiktaş 3 Galatasaray 0

3 FUTBOLCUNUN SARI KART CEZA SINIRI DEVAM EDİYOR

Siyah Beyazlı takımda 3 futbolcunun sarı kart ceza sınırı devam ediyor.

Tosic, Quaresma ve Negredo, Galatasaray maçına sarı kart ceza sınırında çıkacaklar. Bu futbolcular yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Kayserispor maçında sahada olamayacak.