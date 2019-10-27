Beşiktaş – Galatasaray: 0 – 0 (İLK YARI)

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() –

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

BEŞİKTAŞ: Karius – Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

GALATASARAY: Muslera – Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık skorla sona erdi.

1’inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Nayir’in şutunda top kaleci Muslera’da kaldı.

9’uncu dakikada rakip ceza sahasında Lemina’ya yaptığı baskı sonrasında topu kapan Lens’in sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topun sahibi oldu.

26’ncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Feghouli’nin ortasında altıpasın hemen dışında topla buluşan Andone’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31’inci dakikada rakip alanda topla hareketlenen Feghouli’nin uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

