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Beşiktaş, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalıştı

İSTANBUL,() Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında B36 Tórshavn takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş...

Beşiktaş, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalıştı

İSTANBUL,()

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında B36 Tórshavn takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından, antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, yarın 11.15'te özel uçakla Faroe Adaları'na gidecek ve son çalışmasını TSİ 21:00'de maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesi TSİ 20.30'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

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