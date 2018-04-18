Beşiktaş finale çıkmak için Kadıköy'de

Beşiktaş'a galibiyet ya da en az 3-3 ve yukarısındaki beraberlikler gerekli

Kupa maçlarında Beşiktaş üstünlüğü var

İki takım arasında yüksek gerilim !..

Şenol Güneş rotasyon yapacak mı ?

Ali DANAŞ, İstanbul-

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yaparken dördüncü hakem Suat Arslanboğa olacak.

BEŞİKTAŞ'A GALİBİYET YA DA EN AZ 3-3 VE DAHA GOLLÜ BERABERLİKLER GEREKLİ

Fenerbahçe dış sahada aldığı 2-2 beraberlikle avantajlı olan taraf durumunda. Beşiktaş ise 2-2'lik dezavantaja rağmen Kadıköy'den finale kalacak bir skorla dönmek istiyor.

Siyah Beyazlıların finale çıkabilmesi için Fenerbahçe karşısında galip gelmesi veya en az 3-3 olmak üzere gollü beraberlikler alması gerekiyor. Karşılaşmanın ilk maçtaki gibi 2-2'li skorla bitmesi halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak ve eşitlik bozulmaz ise finale çıkan takımı penaltılar belirleyecek. Beşiktaş'ın mağlubiyeti, 0-0 ve 1-1'lik skorların oluşması durumunda ise finale çıkan taraf Fenerbahçe olacak.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE 13 YIL ÖNCE KAZANADI

Beşiktaş yarın akşam Fenerbahçe'yi yenerek finale kalırsa 13 yıllık Kadıköy hasretine de son vermiş olacak. Çünkü Fenerbahçe, 17 Nisan 2005'te tarihe geçen maç olarak nitelendirilen ve Beşiktaş'ın (Pancu'nun maçı kaleci olarak tamamlayıp) 4-3 kazandığı maçtan bu yana Kadıköy'de rakibine yenilmiyor. Bu süreçte oynanan 15 maçın 9'unu Fenerbahçe kazanırken 6 maç berabere bitti.

Kupa maçlarında Beşiktaş üstünlüğü

BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN DURUMDA

Bundan önce 3'ü final olmak üzere 13 kez eşleşen iki takımdan Beşiktaş 6 Fenerbahçe 4 kez tur geçen taraf olurken 3 finalin tamamını Siyah Beyazlı takım kazandı.

İki takım arasındaki ilk final 1988-1989 sezonunda çift maç üzerinden oynandı ve 1-0 ve 2-1'lik skorlarla Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.2006 finalinde de gülen taraf yine Beşiktaş'tı. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan finali uzatmalarda attığı golle 3-2 kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı ikinci kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. Siyah Beyazlıların Fenerbahçe ile karşılaştığı 3. final yine İzmir Atatürk Stadı'nda bu kez 2009 yılında oynandı. O sezon lig şampiyonluğunu da kazanan Kara Kartallar sahadan 4-2'lik bir zaferle ayrılarak ezeli rakibine karşı 3. finalden de galip çıktı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe finallerin haricinde 4'er kez çeyrek final ve yarı finalde birer kez de son 16 turunda eşleşti. Bu eşleşmelerin 6'sında Beşiktaş,4'ünde Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. İki takım kupada 21 kez karşılaşırken Siyah Beyazlıların 11,Sarı Lacivertlilerin (biri hükmen) 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 6 karşılaşmada ise beraberliği bozmayı başaramadı. Kupa maçlarında Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDA YÜKSEK GERİLİM !..

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiler son yıllarda bir hayli gergin geçiyor.

Saha içi olayları, kırmızı kartlar ve maçtan sonraki günlerde yapılan açıklamalar ile etkisi günlerce süren gerginlikler derbilere damga vuruyor. Sadece son iki sezonda oynanan 6 derbide 10 kırmızı 34 sarı kartın çıkmış olması iki takım arasındaki atmosferi anlatmaya yeterli bir örnek.

Geçen sezon Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 0-1'lik skorla bu stattaki ilk resmi yenilgisini aldığı kupa maçında Tosic, kırmızı kart gören isimdi.Yine geçen sezonun 30.haftasında Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada ise Fenerbahçe 2 kırmızı kart görerek mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Bu sezon da geçen sezondan çok faklı olmadı ve kırmız kartlar yine havada uçuştu. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki derbide Beşiktaş 2 Fenerbahçe 2 olmak üzere 4 kırmızı kart gördüler.1 Mart'ta Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan yarı final ilk maçında da kırmızı kart bolluğu vardı. Beşiktaş'tan Quaresma ve Fenerbahçe'den Alper ile Volkan Demirel kırmız kart gören isimler oldu. Quaresma'nın, gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alması ise uzun bir süre spor gündemini meşgul etti.

Gergin geçen bu maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarparken kırmızı kartların çıkmadığı maçlarda ise Beşiktaş'ın istediği sonucu aldığı görülüyor. Son iki sezonda kırmızı kart çıkan 4 maçın 2'sini Fenerbahçe 2-1'lik skorlarla kazanırken diğer iki maç Fenerbahçe için avantajlı sayılacak 1-1 ve 2-2'lik skorlarla bitti. Kırmızı kartın çıkmadığı iki maçta ise Beşiktaş Fenerbahçe ile geçen sezon Kadıköy'de 0-0 berabere kalıp bu sezon Vodafone Park Stadı'nda 3-1 galip geldi.

ŞENOL GÜNEŞ ROTASYON YAPACAK MI ?

Beşiktaş açısından en çok merak edilen konu,4 takım arasındaki şampiyonluk yarışı heyecanının en üst seviyeye ulaştığı haftada teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda rotasyona gidip gitmeyeceği.

Ligteki son 3 maçını kazanan Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe derbisinden 70 saat sonra sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe maçının uzaması veya gergin geçmesi halinde oyuncular oldukça yıpranacağı için Şenol Güneş kritik Malatya maçı öncesi önemli asları saklama yoluna gidebilir. Güneş'i rotasyona itecek bir diğer sebep ise son yıllarda iki takım arasındaki derbilerin aşırı stresli, olaylı ve kırmızı kartların havada uçuştuğu maçlar şeklinde geçmesi ve oyuncu kaybetmek istememesi.

2 haftadır takım idmanlarına çıkmayan ve bireysel antrenör eşliğinde güçlenme çalışması yapan Gökhan Gönül ile Vagner Love'un kadroya girme ihtimali oldukça düşük. Gökhan Gönül'ün yerine Adriano yine sağbekte oynarken Love sakat olduğu için forvette Negredo'nun oynaması ilk seçenek olacak. Durumu en çok merak edilen oyuncu ise Ricardo Quaresma. Neredeyse her Fenerbahçe maçında kart gören ve ilk maçtaki kırmızı kartı sonrası 5 maç ceza alan Quaresma'nın, yarın akşam yedek kulübesinde oturması hiçte sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Quaresma'nın yanı sıra Talisca, Medel ve Pepe'nin de maça yedekte başlaması, Şenol Güneş'ten beklenen diğer değişiklikler.

Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'ye karşı kalede Fabricio, defansta Adriano,Vida,Tosic ve Caner, orta ikilide Atiba ve Tolgay, hücum hattında ise Lens, Oğuzhan, Babel ve Negredo şeklinde bir kadro ile sahaya çıkması kuvvetle muhtemel.