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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, () Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate...

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan kondisyon koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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