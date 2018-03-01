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Beşiktaş - Fenerbahçe maçından notlar

MUSTAFA AKIN  / İSTANBUL,() Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı.  Fenerbahçe, ZTK maçına, lig mücadelesine göre 7 değişiklik...

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından notlar

MUSTAFA AKIN  / İSTANBUL,()

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı. 
Fenerbahçe, ZTK maçına, lig mücadelesine göre 7 değişiklik ile çıktı. Son mücadelede ilk 11'de forma giyen Carlos Kameni, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar ve Giuliano yedek soyunurken, yerlerine Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Soldado ilk 11'de görev alan isimler oldu.
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden İsmail Köybaşı ile cezalı Fernandao karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. 
FORVETTE SOLDADO
Teknik direktör Aykut Kocaman, forvette Roberto Soldado'ya forma verdi. 
Sarı-lacivertli ekibe sezon başında dahil olan Soldado, ZTK'da forma giydiği 3 maçta 2 gol kaydederek kupada takımını galibiyete taşıdı.
MEHMET EKİCİ 16 MAÇ SONRA 11'DE
Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıkların ardından 16 maç sonra ilk 11'de görev aldı. En son kupada Adana Demirspor, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor maçlarında ilk 11'de görev alan Ekici, sonrasında yaşadığı sakatlıklardan dolayı 11'de görev alamamıştı. Ekici bu maçla tekrar 11'de forma buldu. 
PEPE İLE TALİSCA 11'DE
Süper Lig'de oynanan maçta cezalı oldukları için forma giyemeyen Pepe ile Talisca, bu karşılaşmada forma giyerken, Oğuzhan Özyakup yedek soyundu. 
QUARESMA, BABEL, ADRİANO YEDEK
Beşiktaş'ta Quaresma, Babel ve Adriano yedek soyundu. Ligde oynanacak Trabzonspor maçını düşünen teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma ve Babel'e ilk 11'de yer vermezken, yerlerine Caner, Lens ve Tosic görev aldı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte son 2 antrenmanda yer almayan Tolga Zengin, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.
 

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