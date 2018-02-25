Beşiktaş - Fenerbahçe maçından notlar

Karşılaşma öncesi stada giriş yapan Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı

Mustafa AKIN / İstanbul,()

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sağlık sebepleri ile kadrodan çıkarılırken, Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan yedekler arasında bekledi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekipte gribal enfeksiyona bağlı yüksek ateşi bulunan Oğuzhan Özyakup, görev alamadı. Özyakup, mücadele öncesinde kadrodan çıkarıldı.

TALİSCA VE PEPE CEZALI

Beşiktaş, derbi maça 2 futbolcusundan yoksun çıktı. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı olan Talisca ve Pepe görev alamayan isimler oldu.

VOLKAN YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş maçında yedek soyundu. Teknik direktör Aykut Kocaman, Demirel'in yerine kaleyi Kameni'ye emanet etti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile kart cezası bulunan Hasan Ali Kaldırım, derbi maçta görev alamadı. Aykut Kocaman, Beşiktaş mücadelesinde Hasan Ali'nin yerine İsmail'e görev verdi.

İSMAİL KÖYBAŞI 3 HAFTA SONRA FORMA BULDU

Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren İsmail Köybaşı, 3 hafta sonra forma giydi.

Ligin 20'nci haftasında oynanan Trabzonspor maçından sonra idmanda sakatlık geçiren ve tedavisi süren İsmail, Beşiktaş derbisi ile formasına kavuştu.

ALİ KOÇ VODAFONE PARK'TA

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibi desteklemek için Vodafone Park'a geldi. Karşılaşma öncesi stada giriş yapan Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. Orman ve Koç birbirlerine sarıldıktan sonra bir süre sohbet ettiler.

ALİ YILDIRIM STATTAKİ YERİNİ ALDI

Derbi maç için Fenerbahçe yönetiminden Ali Yıldırım stada geldi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Beşiktaş ile oynanan maç öncesi stattaki yerini aldı. Fenerbahçe'den Yıldırım'ın yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de stada gelerek takıma destek oldu.

VODAFONE PARK'TA ÖZEL MİSAFİR

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de izledi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere mektup yazan, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Beşiktaş tarafından konuk edildi.

TRİBÜNLER DOLDU

Mücadelede iki takım taraftarları da stada gelerek destek oldular. Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar da stada gelerek takımlarını yalnız bırakmadılar.

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