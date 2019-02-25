Beşiktaş - Fenerbahçe maçından notlar (1)

Beşiktaş cephesi:

- Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

- Shinji Kagawa ilk 11'de

- Quaresma yedek beklemeye devam ediyor

- Beşiktaş'ta 4 ismin ilk Fenerbahçe derbisi

- Ürkmezgil ve Mahmutyazıcıoğlu'ndan Fenerbahçeli yöneticilere karşılama

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe oldu. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam savunmanın solunda Caner Erkin'in yerine Adriano'ya, sarı kart cezalısı Adem Ljajic'in yerine de Japon futbolcu Shinji Kagawa'ya şans verdi. Kalede Karius'a görev veren Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Mirin ve Adriano'dan oluşturdu. Orta sahadaki Atiba - Dorukhan ikilisini bu maçta da bozmayan tecrübeli teknik adam, bu ikilinin hemen önünde Lens, Kagawa ve Güven'e görev verdi. Güneş'in derbideki gol silahı ise Burak Yılmaz oldu.

KAGAWA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı. Japon futbolcu daha önce Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarının ikini yarılarında oyuna dahil olurken, özellikle Antalyaspor maçında attığı 2 golle teknik heyet ve taraftarın beğenisini kazanmıştı. Kagawa, Fenerbahçe derbisinde geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adem Ljajic'in yerine ilk 11'de görev aldı.

QUARESMA YEDEK BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Quaresma, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe mücadelesinde de kulübede yer aldı. Portekizli yıldız, geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına da kulübede başlamış ve 68'inci dakikada Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Siyah beyazlı ekipte Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan Shinji Kagawa, Isimat-Mirin, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz; ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Dorukhan Toköz ile Güven Yalçın, Galatasaray ile ligin ilk yarısında oynanan derbide görev almıştı. Ayrıca Dorukhan Toköz, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

ÜRKMEZGİL VE MAHMUTYAZICIOĞLU'NDA FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERE KARŞILAMA

Beşikaş'ta genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazcıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticileri kapıda karşıladı. Siyah beyazlı iki yöneticinin sarı lacivertli yöneticileri kapıda karşılaması sırasında sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı.

(FOTOĞRAFLI)