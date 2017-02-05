Mesut Işık - Büşra Kaya - İSTANBUL /
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi fotoğraflar (EK)
Mesut Işık - Büşra Kaya - İSTANBUL /
05 Şubat 2017 Pazar 20:35
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.