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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

 Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon...

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

 Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu katılmadı, Ersan Adem Gülüm antrenmanın ilk bölümde takımla çalıştı.

İSTANBUL /

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