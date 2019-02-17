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Beşiktaş-Fenerbahce derbisinin tarihi belli oldu

İSTANBUL,() -  Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24'üncü hafta maçlarının tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak.  TFF'nin...

Beşiktaş-Fenerbahce derbisinin tarihi belli oldu

İSTANBUL,() - 
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24'üncü hafta maçlarının tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak. 
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
23. HAFTA
22 Şubat Cuma
20:30 Göztepe - Trabzonspor
20:30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi
13:30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

24 Şubat Pazar
13:30 MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor
16:00 Atiker Konyaspor - İstiklal Mobilya Kayserispor
19:00 Galatasaray - Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

24. HAFTA
1 Mart Cuma
20:00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

2 Mart Cumartesi
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
16:00 İstiklal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 

3 Mart Pazar
13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir 
19:00 BB Erzurumspor - Galatasaray

4 Mart Pazartesi
20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor

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