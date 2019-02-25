Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Son 5 lig maçında 4 galibiyet alarak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, derbiyi de kazanarak hem formunu devam ettirmek, hem de Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın maçlarını kazandığı haftada zirve ile arasının açılmamasını istiyor. Ligdeki son iki maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe ise moral bulmayı ve küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Kritik derbide iki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan Toköz, Lens, Kagawa, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

FENERBAHÇE: Volkan Demirel - Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Dirar, Zajc, Moses, Soldado