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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 41 kişiye işlem yapıldı

Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol takımları arasında dün Vodafone Park'ta oynanan derbi maçı ile ilgili 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 41 kişiye işlem yapıldı

İSTANBUL, Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol takımları arasında dün Vodafone Park'ta oynanan derbi maçı ile ilgili 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis ekipleri, 5 kişiye spor alanlarına bıçak ve torpil sokmaktan, 2 kişiye meşale sokmaktan, 12 kişiye meşale yakmaktan, 6 kişiye sahaya madde atmaktan, 2 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye spor alanlarına usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek ile 3 kişiye de spor alanlarına alkollü giriş ve kolluk uyarılarına rağmen çıkmamak suçlarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlattı.

ARALARINDA MEHMET TOPAL'A YABANCI MADDE ATAN ŞÜPHELİ DE VAR

Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden O.T.'nin Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'a yabancı madde attığı belirlendi. 11 Fenerbahçe taraftarının tribünde meşale yaktığı, 5 Beşiktaş taraftarının da tribünde kavga eden kişiler olduğu emniyet kaynaklarından öğrenildi.

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