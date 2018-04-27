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Beşiktaş - Fenerbahçe: 64 - 79 

İSTANBUL,() SALON: BJK AKATLAR HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Alper Elçikoca BEŞİKTAŞ: Radosavljevic 16, Mosby 22, Zellous 6, Kübra Siyahdemir 16, Esra Erden Atacan, Sevgi Uzun 2, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Meltem Avcı,...

Beşiktaş - Fenerbahçe: 64 - 79 

İSTANBUL,()

SALON: BJK AKATLAR
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Alper Elçikoca
BEŞİKTAŞ: Radosavljevic 16, Mosby 22, Zellous 6, Kübra Siyahdemir 16, Esra Erden Atacan, Sevgi Uzun 2, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Meltem Avcı, Sera Özelçi, Gonca Karataş 2, Buse Özek

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Ayşe Cora 21, Sottana 10, Verameyenka 12, Vaughn 8, Tuğçe Canıtez 10, Esra Ural Topuz 8, Plum 6, Pelin Bilgiç, Merve Arı, Melisa Korkmaz, Zeynep Şevval Gül
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
DEVRE:30-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-61

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinin ikinci maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 79- 64 mağlup eden Fenerbahçe yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Beşiktaş'tan Mosby oldu. Fenerbahçe yarı finalde Mersin BŞB - Hatay BŞB. serisinin galibiyle karşılaşacak.

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