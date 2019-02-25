Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-3 berabere...

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens (Dk. 74 Quaresma), Kagawa (Dk. 85 Mustafa), Güven (Dk. 64 Caner), Burak

FENERBAHÇE Volkan - Isla (Dk. 46 Valbuena), Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Zajc (Dk. 84 Eljif), Moses (Dk. 46 Ayew), Soldado

GOLLER: Dk. 10 Gökhan Gönül, Dk. 18 (P) - Dk. 45+2 Burak Yılmaz (Beşiktaş) - Dk. 55 Zajc, Dk. 62 Sadık, Dk. 67 Hasan Ali (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Necip (Yedek kulübesinde), Burak (Beşiktaş) - Zajc, Dirar, Sadık, Hasan Ali (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.



Siyah beyazlı ekibin gollerini 10'uncu dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin golleri 55'inci dakikada Zajc, 62'nci dakikada Sadık ve 67'nci dakikada Hasan Ali'den geldi.

3'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Atiba'nın arkaya aşırttığı topta kaleci Volkan, Mirin'den önce topu yumrukladı.



10'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Arka direkte topla buluşan Vida'nın içeri çevirdi. Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



14'üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Gökhan Gönül, Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



18'inci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ve kaleci Volkan'ı ters köşelere yolladı: 2-0.

45'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Soldado'nun indirdiği topta Dirar'ın vuruşunda Mirin araya girdi ve top kornere gitti.



45+2'nci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Kagawa'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, Fenerbahçe ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



55'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi. Soldado'nun pasıyla sağ kanatta buluşan Dirar'ın yerden çevirdiği topta Zajc topu ağlara gönderdi: 3-1.



62'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Valbeuna geçti. Valbuena'nın ortasında Sadık'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.



67'nci dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin uzak mesafeden sert şutunda top ağlara gitti: 3-3.



77'nci dakikada Dorukhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak'ın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu kurtarmayı başardı.



79'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ortaladı. Arka direkteki Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

87'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe atışında Valbuena ortaladı. Ön direkteki Eljif'in kafa vuruşunda Karius'un dokunduğu top direkten döndü.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı.