Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0 (İLK YARI)

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Kagawa, Güven, Burak

FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Zajc, Moses, Soldado

GOLLER: Dk. 10 Gökhan Gönül, Dk. 18 (P) - Dk. 45+2 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

SARI KART: Zajc (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Siyah beyazlı ekibin gollerini 10'uncu dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2'nci dakikalarda ise Burak Yılmaz kaydetti.

3'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Atiba'nın arkaya aşırttığı topta kaleci Volkan, Mirin'den önce topu yumrukladı.

10'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Arka direkte topla buluşan Vida'nın içeri çevirdi. Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

14'üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Gökhan Gönül, Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

18'inci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ve kaleci Volkan'ı ters köşelere yolladı: 2-0.

45'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Soldado'nun indirdiği topta Dirar'ın vuruşunda Mirin araya girdi ve top kornere gitti.

45+2'nci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Kagawa'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, Fenerbahçe ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

GÖKHAN GÖNÜL GOLE SEVİNMEDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Fenerbahçe derbisinde attığı golün ardından sevinç yaşamadı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Gökhan Gönül, Fenerbahçe derbisinin 10'uncu dakikasında siyah beyazlı ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, eski takımına karşı attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.

(FOTOĞRAFLI)