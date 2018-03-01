Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 80 Oğuzhan), Vida (Dk. 46 Quaresma), Tosic, Medel, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 46 Babel), Talisca, Caner, Negredo

FENERBAHÇE: Volkan - Şener Özbayraklı, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif (Dk. 80 Kameni), Mehmet Ekici (Dk. 65 Dirar), Alper Potuk, Soldado (Dk. 72 Valbuena)

GOLLER: Dk. 14 Negredo, Dk. 82 Talisca (Beşiktaş) - Dk. 17 Soldado, Dk. 45+2 Şener (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Medel, Pepe, Tosic (Beşiktaş) - Alper, Volkan, Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Quaresma (Beşiktaş) - Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 76 Volkan Demirel (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Beşiktaş'tan Quaresma, Fenerbahçe'den ise Alper Potuk ve Volkan Demirel kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rövanş karşılaşması 17-18 veya 19 Nisan 2018 tarihlerinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

3'üncü dakikada Talisca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner'in şutunu kaleci Volkan rahatlıkla kontrol etti.

14'üncü dakikada Fenerbaçe savunmasının hatasında topla buluşan Talisca topu boş durumdaki Negredo'ya aktardı. İspanyol oyuncunun kaleci Volkan'ı çalımladıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.

17'nci dakikada Mehmet Topal'ın ortasında arka direkte topla buluşan Soldado'nun gelişine yaptığı vuruş kaleci Fabri'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

21'inci dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Negredo'nun önüne düştü. İspanyol oyuncunun sağ ayağı ile yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

29'uncu dakikada Medel'in uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici'nin önüne düştü. Mehmet'in sert şutu az farkla auta gitti.

36'ncı dakikada Negredo'nun pasıyla topla buluşan Caner Erkin'in şutu direkten döndü. Dönen topta Lens'in ortasında Fenerbahçe savunması topu kornere gönderdi.

38'inci dakikada Mehmet Ekici'nin pasıyla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Şener'in çevirdiği topu Vida kornere gönderdi.

42'nci dakikada Caner'in ortasında penaltı noktasında Talisca'nın gelişine vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topta Lens'in vuruşunda Fenerbahçe savunmasına çarpan top kornere gitti.

44'üncü dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı köşe vuruşunun ardından Tolgay Arslan'ı iten Alper Potuk, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45'inci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı korner sonrasında hızlı hücuma çıkan Lens'in şutu savunmadan döndü.

45+2'nci dakikada Mehmet Ekici'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şener'in vuruşunda Vida'ya çarpan top ağlara gitti: 1-2.

İlk yarı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

52'nci dakikada Beşiktaş'ta Pepe'ye yapılan faul sonrasında Josef de Souza'ya müdahalede bulunan Quaresma, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Aynı pozisyonda Fenerbahçeli Mehmet Ekici de sarı kart gördü.

61'inci dakikada Babel'den seken topta ceza sahası dışında buluşan Medel'in şutu farklı şekilde auta gitti.

64'üncü dakikada Caner'in savunma arkasına attığı topta Negredo'nun zayıf şutu kaleci Volkan'da kaldı.

76'ncı dakikada Fenerbahçe 9 kişi kaldı. Talisca'nın ortasında Babel'in kafa vuruşu auta gitti. Pozisyonun ardından hakeme itirazlarını sürdüren Volkan Demirel ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82'nci dakikada Babel'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner'in ortasında Talisca'nın kafa vuruşu, Hasan Ali'ye çarparak ağlarla buluştu: 2-2.

88'inci dakikada Medel'in pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Babel'in şutunda Fenerbahçe savunmasına çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

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