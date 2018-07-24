Beşiktaş, Fabricio'nun bedelini açıkladı 

İSTANBUL,()

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile sözleşme imzalayan Fabricio Ramirez'in bonservis bedeli belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Fabri'nin bonservis bedelinin 6 milyon Euro olduğu açıklandı. Beşiktaştan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir."

BEŞİKTAŞ: "KALPTEN TEŞEKKÜRLER FABRİCİO RAMİREZ"

Öte yandan Beşiktaş, resmi internet sitesinden açıklama yaparak Fabricio'ya teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı. Kişiliğiyle, yeteğeniyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak. Fabricio Ramirez'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz"