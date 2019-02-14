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Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır 

Quaresma kadroda, Oğuzhan yok İSTANBUL,() Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol...

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır 

Quaresma kadroda, Oğuzhan yok

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman  tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Malatya'ya gidecek va kampa girecek.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ MALATYASPOR MAÇI KADROSU BELLİ OLDU 
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcu dahil etti. Kadroda olan isimler şunlar: 
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Adriano Correia
Domagoj Vida
Nicolas Mirin
Enzo Roco
Gary Medel
Atiba Hutchinson
Necip Uysal
Muhayer Oktay
Dorukhan Toköz
Adem Ljajic
Ricardo Quaresma
Shinji Kagawa
Jeremain Lens
Cyle Larin
Mustafa Pektemek
Güven Yalçın
Burak Yılmaz


 

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