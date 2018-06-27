Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı açıkladı

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı resmen kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüp, Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bugün Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan ve Güven, kendilerini siyah beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmelere imza attı.

İmza töreninde Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile Asbaşkan Umut Güner de yer alırken, Güner imza töreninde yaptığı açıklamada yeni transferlere başarılar diledi.

Dorukhan Toköz, siyah beyazlı takımın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken, Güven Yalçın U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.

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