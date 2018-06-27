Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı açıkladı

İSTANBUL,() Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüp, Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bugün Acıbadem Sports'ta sağlık...

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı açıkladı

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı resmen kadrosuna kattı.
Siyah beyazlı kulüp, Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bugün Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan ve Güven, kendilerini siyah beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmelere imza attı.
İmza töreninde Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile Asbaşkan Umut Güner de yer alırken, Güner imza töreninde yaptığı açıklamada yeni transferlere başarılar diledi.
Dorukhan Toköz, siyah beyazlı takımın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken, Güven Yalçın U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325