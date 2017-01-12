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Beşiktaş Divan Kurulu Seçimi 29 Ocak'ta yapılacak

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - Beşiktaş'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan ve sonrasında Av.Ali Rıza Dizdar'ın seçim iptali için dava açmasıyla başlayan süreç 29 Ocak'ta sona eriyor. 18.Asliye Hukuk Mahkemesi tatafından iptal edilen Divan Kurulu Seçimlerinin...

Beşiktaş Divan Kurulu Seçimi 29 Ocak'ta yapılacak

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - Beşiktaş'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan ve sonrasında Av.Ali Rıza Dizdar'ın seçim iptali için dava açmasıyla başlayan süreç 29 Ocak'ta sona eriyor.

18.Asliye Hukuk Mahkemesi tatafından iptal edilen Divan Kurulu Seçimlerinin 29 Ocak'ta yeniden yapılması Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandı ve Divan Kuruluna iletildi.

Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası sonrası 5 yıl boyunca Beşiktaş ile ilgili herhangi bir görevi yapması yasaklanan Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz kınama cezası için mahkemeden lehine bir karar çıkartırsa tekrar aday olabilecek, aksi takdirde seçime giremeyecek.

Seçim gününe kadar mevcut Divan Kurulu üyelerinden yönetimin belirlediği 5 isim Divan Kurulunu vekaleten yönetecek.

 

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