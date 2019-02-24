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Beşiktaş derbiye hazır

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Kar yağışı altında basına kapalı yapılan antrenman...

Beşiktaş derbiye hazır

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Kar yağışı altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlı ekip yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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