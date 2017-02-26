Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, () - BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, takım halinde ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. İdmanda daha sonra pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.