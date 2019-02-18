Beşiktaş derbi hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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