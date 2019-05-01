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Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.  Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak...

Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. 
Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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