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Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti

 Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti.

Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
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 Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren tek golü 47. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Lider Beşiktaş bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirten, Galatasaray 40 puanda kaldı.

Stat: TT Arena

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz

Teknik Direktör: Igor Tudor

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Nigel de Jong, Selçuk İnan (Dk 60 Tolga Ciğerci), Yasin (Dk 76 Garry Rodrigues), Bruma, Sneijder (Dk 76 Eren Derdiyok), Podolski

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül (Dk 67 Andreas Beck), Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan (Dk 83 Gökhan İnler), Ricardo Quaresma, Babel, Talisca (Dk 71 Tolgay), Cenk Tosun

Sarı kartlar: Dk 37 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk 22 Talisca (Beşiktaş)

Goller: Dk 47 Anderson Talisca (Beşiktaş)

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