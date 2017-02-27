Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren tek golü 47. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Lider Beşiktaş bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirten, Galatasaray 40 puanda kaldı.
Stat: TT Arena
Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz
Teknik Direktör: Igor Tudor
Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Nigel de Jong, Selçuk İnan (Dk 60 Tolga Ciğerci), Yasin (Dk 76 Garry Rodrigues), Bruma, Sneijder (Dk 76 Eren Derdiyok), Podolski
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül (Dk 67 Andreas Beck), Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan (Dk 83 Gökhan İnler), Ricardo Quaresma, Babel, Talisca (Dk 71 Tolgay), Cenk Tosun
Sarı kartlar: Dk 37 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk 22 Talisca (Beşiktaş)
Goller: Dk 47 Anderson Talisca (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti.