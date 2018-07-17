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Beşiktaş deplasman yasağının devam edeceğini açıkladı

İSTANBUL, () Beşiktaş Kulübü, UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftar götürmeyeceğini açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "2018-2019...

Beşiktaş deplasman yasağının devam edeceğini açıkladı

İSTANBUL, ()

Beşiktaş Kulübü, UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftar götürmeyeceğini açıkladı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Beşiktaş, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek. Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir. Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz. UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz. 
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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