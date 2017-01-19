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Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği: 3 - 0 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin son 16 turunda eşleşmesi kesinleşti Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 3 - 0 galip ayrıldı. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara...

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği: 3 - 0 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin son 16 turunda eşleşmesi kesinleşti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 3 - 0 galip ayrıldı.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Andreas Beck, 33. dakikada Ricardo Quaresma ve 70. dakikada Aras Özbiliz kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun

süre sahalardan uzak kalan Veli Kavlak da, 336 gün sonra resmi bir maçta oynadı.

Bu sonuçla D Grubu'nda liderliğini garantileyen Beşiktaş'ın, C Grubu'nda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile eşleşmesi kesinleşti.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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