Beşiktaş Ç.Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Caner Erkin'in durumu Cuma günü belli olacak

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -

Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman pas ve 5'e 2 çalışması ile devam etti. Yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile günün tek idmanı tamamlandı.

Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen Caner Erkin katılmadı. Caner Erkin'in durumu cuma günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, Ç. Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

