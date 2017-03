Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Daha dikkatli, hareketli ve yüksek pas kalitesiyle oynasaydık, farklı bir skor olurdu"

"Alınan sonuçlar şampiyonluğu getiriyor ancak bizim oynadığımız oyunla da şampiyon olmalıyız"

"Çok özür dilemek de iyi değil"

"Caner için şu anda erken"

"Futbolseverler her maça gidebilmeli"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman: "Beşiktaş'a net pozisyon vermeden yenildik"

Kweuke'nin pozisyonunda da penaltı şüphesi var



Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zaman zaman böyle maçlar oynayacağız. Rakipler zorlayacak, biz zorlanacağız. Daha dikkatli, hareketli ve yüksek pas kalitesiyle oynasaydık, farklı bir skor olurdu" dedi.

Çaykur Rizespor'un, sonuna kadar pes etmediğini dile getiren Güneş, "Oyunun hakimiydik ancak hücumda hareketsiz kalınca ve top kayıpları yapınca, pozisyon az oldu. Her şeye rağmen, attığımız goldeki doğrularımızı daha fazla yapmalıydık. Bu tip pozisyonları daha çok bulabilirdik ancak top kayıpları oldu" şeklinde konuştu.

"ALINAN SONUÇLAR ŞAMPİYONLUĞU GETİRİYOR ANCAK BİZİM OYNADIĞIMIZ OYUNLA DA ŞAMPİYON OLMALIYIZ"

Siyah-beyazlı taraftarın şampiyonluk şarkıları söyleyeme başladığının söylenmesi üzerine Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımız şampiyonluk şarkıları söyleyebilir ama biz taraftar değiliz. Taraftarın mutlu olması için çalışıyoruz. Oyuncularımızdaki anlayış farklı. Bizim taraftarlarımız için maç almamız gerekiyor. Alınan sonuçlar şampiyonluğu getiriyor ancak bizim oynadığımız oyunla da şampiyon olmalıyız. Oyunumuzun üzerine biraz daha koymalıyız. Taraftarların heyecanı tabii ki olacak. Biz de bu amaç uğrunda çalışacağız."

"ÇOK ÖZÜR DİLEMEK DE İYİ DEĞİL"

Quaresma'nın oyundan alındıktan sonra yaptığı hareketi görmediğini ifade eden Güneş, "Çünkü kulübeye gelmedi. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Kötü olduğu için değil ama oyundan çıkarmak için sebeplerim var. Oynarken de çıkarken de bizim oyuncumuz. Herkesin

sorumlulukları var. Bu yaştan sonra ona doğruları öğretmek bize yakışmaz. Çok özür dilemek de iyi değil. Silgiyi bitirmemek lazım." ifadelerini kullandı.

"CANER İÇİN ŞU ANDA ERKEN"

Tecrübeli teknik adam, Quaresma ve Gökhan Gönül'ün sarı kart görmeleri sonucunda cezalı duruma düşmeleri ile ilgili, "İki oyuncu kaybettik maalesef. Bu da üzüntü verici. Caner için şu anda erken. İstekli ve arzulu. Hazırlık maçında da oynamak istedi ama doğru bulmuyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Takımda eksik, diye bir şey yok. Oynayacaklar, bu eksikliği göstermeyecektir" diye konuştu.

"FUTBOLSEVERLER HER MAÇA GİDEBİLMELİ"

Olympiakos ile oynanacak maçlara konuk ekip taraftarının alınmaması ile ilgili da konuşan Güneş, şunları söyledi: "Konunun amacını bilmiyorum. Olympiakos'un çok fazla olaylı maçı olduğu söyleniyor. Türkiye ile Yunanistan arasında bir siyasi gerginlik olabileceği mi düşünüldü bilmiyorum. Bu uygulamayı ben futbol adına doğru bulmuyorum. Futbolseverler her maça gidebilmeli. Gidemezlerse kapatalım o zaman burayı. Tabii ki karar alındı ve uyacağız. Olympiakos ile kulüp olarak da ilişkilerimiz iyi. Geçen sene hazırlık maçına gittik. Başkanlar arasında bir diyalog var."

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KARAMAN: "BEŞİKTAŞ'A NET POZİSYON VERMEDEN YENİLDİK"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Belki topu rakibe verdik ama pozisyon vermedik. Yediğimiz gole kadar direncimiz iyiydi. Kaptığımız toplarda biraz daha organize olabilsek, gol şansımızı artırabilirdik" dedi.

Mücadelede geride kalmalarının ardından oyun disiplininden kopulmadığını dile getiren Karaman, "Etkili pozisyonlarımız da vardı. Son dakikalarda doğru pası yapıp, boştaki adamı bulabilsek gol olabilirdi. Ayrıca Kweuke'nin pozisyonunda da penaltı şüphesi var. Beşiktaş'a net pozisyon vermeden yenildik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş'in açıklamaları

-Hikmet Karaman'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Ali DANAŞ / İstanbul,()