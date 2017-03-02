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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

 Süper Ligin 23.haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Vodafone Arena'da yapılan idman 1.5 saat sürdü ve bir hayli neşeli geçti. Teknik direktör Şenol Güneş...

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

 Süper Ligin 23.haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Vodafone Arena'da yapılan idman 1.5 saat sürdü ve bir hayli neşeli geçti. Teknik direktör Şenol Güneş hafif tempolu bir antrenman yaptırırken daha çok futbol oyunlarına ağırlık verdi.

Koşu ve pas çalışması ile başlayan idman şut varyasyonları ile devam etti.İkinci bölümde kalecisiz ve sadece kafa ile atılan gollerin geçerli olduğu çift kale maç yapıldı.Antrenman serbest olarak yapılan idman frikik çalışması ve top kapma oyunları ile sona erdi. Caner ve Demba Ba takım idmanının tamamında yer alırken hafif sakatlıkları bulunan eden Necip ve Tolga Zengin koşu çalışması yaptı.Veli Kavlak ise salonda çalıştı.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile tamamlayacak.

Görüntü dökümü

Antrenman detaylar

Futbolcuların şakalaşmaları

ALİ DANAŞ - İSTANBUL -

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