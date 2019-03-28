Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik çalışması ve çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Gary Medel, Shinji Kagawa, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.