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Beşiktaş, Caner için Inter ile anlaştı

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Caner Erkin'in bonservisi için İtalya'nın Inter Kulübü ile anlaşma sağladı. Edinilen bilgiye göre Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan ekibine 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. İSTANBUL /

Beşiktaş, Caner için Inter ile anlaştı

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Caner Erkin'in bonservisi için İtalya'nın Inter Kulübü ile anlaşma sağladı.
Edinilen bilgiye göre Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan ekibine 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

İSTANBUL /

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