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Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ljajic korkuttu Atiba antrenmanda yer almadı Kaan ÜLKER / İSTANBUL, () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik...

Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ljajic korkuttu
Atiba antrenmanda yer almadı

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdikleri toplantı sonrası antrenmana başladı. Orta alanda pas çalışması ve koşu antrenmanı yapan Beşiktaşlı oyuncular, daha sonrasında ise iki gruba ayrılarak top kapma çalışması gerçekleştirdi. Siyah beyazlı futbolcular ardından tam sahada çift kale maç yaptı. 
ATIBA ANTRENMANDA YER ALMADI
Şenol Güneş'in öğrencileri, antrenmanın son bölümünde ise üç gruba ayrıldı ve yarım sahada çift kale maç çalışması gerçekleştirdi. Yapılan mini turnuvayı Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Mustafa Pektemek, Domagoj Vida ve Shinji Kagawa'nın yer aldığı yeşil takım kazandı. Salonda yenileme çalışması yapan Atiba ise antrenmanda yer almadı.
LJAJIC KORKUTTU
Öte yandan antrenmanın son bölümünde bir pozisyonda Adem Ljajic yerde kaldı. Saha içinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen oyuncu ardından kenarda bekleyen takım arkadaşlarının yanına gitti.
Ayrıca idmanı, Siirt Beşiktaşlılar Derneği ile gelen 45 çocuk da izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

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