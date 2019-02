Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından

Şenol Güneş: "Burak, Kagawa ve Adem ile pas yapabilirsiniz, etkili olursunuz ama yapamazsanız, sorun yaşarsınız"

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuna moralli başladıklarını söyleyen Şenol Güneş şöyle konuştu: "Rakibin 4 galibiyet ve 4 mağlubiyeti vardı. Bizden az gol yiyen, dirençli, savaşçı bir takım. Bunu da göstermeye çalıştılar. Oyuna moralli başladık. Oyun olarak yükselen trendimiz var. Maçın başındaki ambiyans ve taraftarın coşkusuyla iyi başladık. Rakibe pozisyon vermeden hücum etmeye çalıştık. Onlar da korumaya çalıştılar. Oyun olarak üst seviyeye çıktığımız dönemde tempomuz iyiydi, son bölümde direnç olarak düştük. Pas yüzdemiz, göze hoş gelen futbolumuz, atak yapmamız iyiydi. Top kayıplarımız ve rakibin pozisyon bulması dışında iyi oynadık. Atiba, Dorukhan gibi oyuncular düşünce rakip gelmeye başladı. Son bölüm dışında memnunum. Taraftarın sahaya etkisi olumlu oldu. Seyirci ve oyuncular bütünleştiği zaman neler olacağını gördüğümüz bir maçtı. Birçok maçta seyirci endişeliydi, oyuncu endişeliydi. Bu yaşananların bittiğini düşünüyorum. Tribündeki sinerjinin sahaya yansıması, Beşiktaş'ın en büyük silahı. Kamuoyundaki tartışılan birçok sorunun giderildiğini gördüm, bu da sahaya yansıdı."

GÜNEŞ: "BURAK, KAGAWA VE ADEM İLE PAS YAPABİLİRSİNİZ, ETKİLİ OLURSUNUZ AMA YAPAMAZSANIZ, SORUN YAŞARSINIZ"

"Her ikisi (Kagawa - Ljajic) de oynarken oyun yapılarının altında oynadığını düşünüyorum. Güven iyi oynadı, hücumda iyi işler yapıyor. Kagawa ve Adem ile oynayabilirsiniz. Bazen maçın gidişine göre bazı oyuncular oyuna verim katabilir. İkisinin oynayacağı oyunla ilgili tereddütlerim var. Burak, Kagawa ve Adem ile pas yapabilirsiniz, etkili olursunuz ama yapamazsanız sorun yaşarsınız. Maça göre hepsini değerlendireceğiz. Quaresma çok iyi bir oyuncu, çok katkı yaptı. Ben gideceğini düşünüyordum ama gitmedi. İdmana çıkıyor, bizim bir parçamız. İyi oyuncu, çalışıyor, oynayıp oynamayacağını hep beraber göreceğiz."

"SEYİRCİ BURAK'A ELİNİ AÇTI, O DA ON ADIM ATACAK"

"Burak hata yapmıştır. Herkes hata yapar. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen, Beşiktaşlı olduğunu herkesin bildiği bir oyuncu. Ben şu anda herkesten fazla Beşiktaşlıyım. İşimi iyi yaparak en iyi Beşiktaşlıyım. Burak bugün de düştü, penaltı verilebilirdi. Böyle yetenekli bir oyuncu yok edilmemeli. Burak, Türk futbolunun en iyi santrforlarından biri. Bunu niye yok edelim. Hiçbir olumsuzluğunu görmedim. Burak'tan memnunum. İşini seviyor, çalışıyor, takıma katkı yapıyor. Daha iyi oynaması lazım. Güçlenirse daha iyi oynayacak. Bazen yine hata yapacak. İkinci golü seyirci yaptırdı. Geçen maçta tedirgindi. Oyuncu sahada özgür olmalı. Bunun üstüne motivasyon da olunca nasıl yaptığınızın farkında bile olmazsınız. Erzurum maçında da çok savaştı ama o coşku yoktu. Yeni Buraklar gelsin isterim. Seyirci elini açtı, o da on adım atacak. Sevgi karşılıklıdır."

MİLLİ TAKIM İDDİALARINA YANIT: "ŞU ANDA MİLLİ TAKIMDA LUCESCU VAR, BENİM DE BURADA MUKAVELEM VAR"

"Bana yansıyan bir şey yok. Bu maça çıktım, haftaya Malatya maçı var. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Yönetim beni kovmadı. Şu anda burada kalmak istiyorum ama üç beş ay sonra ne olur bilmiyorum. Şu anda öyle bir durum yok. Kamuoyunda var deniyor. Mukavelem devam ederken nasıl gideyim? Şu anda milli takımda Lucescu var, benim de burada mukavelem var. Burası bırakmadan bir yere gidemezsiniz. 'İki takımı beraber çalıştırmam.' demiştim, hala aynı düşüncem geçerli. Teklif olsa resmiyet olurdu. 'Antalyaspor maçı öncesi istifa etti' deniyor, benim istifam yok. Niye istifa edeyim, sonuna kadar kalmak için uğraşırım. Sezon sonu mukavelem bitince milli takımı isterim ama mukavelem varken istemem. Bugün maça çıktım, haftaya da çıkacağımı düşünüyorum. Benim muhatabım sosyal medya değildir, yönetim ve basındır. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey orada. Kovulmak için bir şey yapmam, kalmak için her şeyi yaparım. İlk günden bugüne çok mutluyum. Burada beni seviyorlar ve sahipleniyorlar."

Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşüp görüşmediği yönündeki bir soruya ise "Evet görüştüm. Ben berberdeydim, onlar da oradaydı. Hatta Ali Koç da oraya geliyor" yanıtını verdi.

SAMET AYBABA: "BASİT GOLLER YEDİK"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise yaptığı açıklamada, "Birlikte oynamayı başarabilen bir takımız. Kısıtlı özelliklerimiz var. Her yerde baskı yapacağız ve kazandığımız topları basit oynayacağız. Bugün öne geçemedik, basit goller yedik. İkinci yarının son 20 dakikası iyi oynamaya başladık, 3-4 pozisyon da bulduk. Birini atabilsek belki oyun bize dönerdi. Benim takımım bireysel oyuna döndüğü zaman oyuncu kalitemiz ligin altında kalıyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDE ZOR MAÇLARIMIZ VAR"

Ligde önlerindeki maçları da değerlendiren Aybaba, "Bu futbol şehrinin dinamikleri harekete geçerse gücü ortada. Oyuncularımızın performansını artırıp sürekli hale getirmemiz lazım. Önümüzde zor maçlarımız var. Bir an önce önümüzdeki 5 maçtan 3'ünü kazanmamız gerekiyor. Kötü giden bir şey zamanla strese döner. Oyuncularımızın da bunu kaldıracak gücü yok" diye konuştu.

"TÜM OYUNCULARIMIZIN PERFORMANSINI YUKARIDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ellerinde kısıtlı bir kadro bulunduğunu dile getiren ve doğru kullanmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bazı şeyleri yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Beşiktaş'ın sağ kenarı işliyor. Oraya önlem olsun diye Latovlevici'yi düşündük ama bunu başaramadık. 2-0 geriye düşünce hızlı bir oyuncuyla oradan bir şeyler yapalım dedik ama elimizdeki imkanlar geniş değil. Elimizdeki her oyuncu kıymetli, hepsinden yararlanmak istiyoruz. Kısıtlı kadroyu doğru kullanmamız lazım. Tüm oyuncularımızın performansını yukarıda tutmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Samet Aybaba, yabancı oyuncu kuralı ile ilgili soru üzerine ise, kurtuluşun altyapıda olduğuna dikkat çekerek, "Bu işi rakamlarla çözemeyiz. Yabancı sayısını serbest bırakalım, birlikte karar verelim" şeklinde cevap verdi.

