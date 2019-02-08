Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü....

Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Bursapor ile karşılaşacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328