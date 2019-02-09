Beşiktaş - Bursaspor: 2-0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Mirin, Adriano (Dk. 82 Necip), Atiba, Dorukhan, Lens (Dk. 66 Kagawa), Ljajic, Güven (Dk. 73 Caner), Burak

BURSASPOR: Muhammed - Barış, Vergini, Ertuğrul, Umut, Aytaç (Dk. 74 Kubilay), Badji, Yusuf, Saivet (Dk. 54 Shehu), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 40 - Dk. 62 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Caner (Beşiktaş) - Aytaç (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 40 ve 62'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla puanını 36'ya yükseltirken, Bursaspor 24 puanda kaldı.

24'üncü dakikada Atiba'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens'in ortasında ceza sahası içerisindeki Burak'ın kayarak yaptığı vuruşta kaleci Muhammed'i geçen top yandan auta gitti.

36'ncı dakikada ceza alanının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Ljajic geçti. Bu oyuncunun vuruşunda baraja çarpan top kornere gitti. Kullanılan kornerde Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

37'nci dakikada kısa paslarla rakip alana geçen Beşiktaş'ta Ljajic pasını Lens'e aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Lens'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.

40'ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens pasını ayağının dışıyla Burak Yılmaz'a aktardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Burak'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Güven'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ljajic'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

62'nci dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Rakip sahada yaptığı baskıyla rakibinden topu kapan Burak Yılmaz, rakip ceza sahasına kadar topu sürdükten rakibinden sıyrıldı ve plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

64'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Lima ortaladı. Arka direkte topla buluşan Yusuf Erdoğan rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla şutunu çekti. Top kaleci Karius'ta kaldı.

84'üncü dakikada pasla kullanılan kornerin ardından Ljajic ortasını yaptı. Vida'nın kafa vuruşunda kaleci Muhammed'i geçen top üst ağlarda kaldı.

90+1'inci dakikada Karius mutlak gole izin vermedi. Sol kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın içeri çevirdiği topta Beşiktaş savunmasından dönen top Kubilay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Karius topu kornere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

BURAK'TAN 4 BİN 130 GÜN SONRA GOL

Siyah beyazlı ekibi karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Burak Yılmaz, siyah beyazlı forma altında 12 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş formasıyla son golünü 2007-2008 sezonunun 9'uncu haftasında Trabzonspor deplasmanında kaydeden Burak Yılmaz, 4 bin 130 gün sonra Beşiktaş forması altında gol attı.

KAGAWA, VODAFONE PARK'A AYAK BASTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, ilk kez Vodafone Park'ta forma giyme şansı buldu. Transferin son gününde kadroya dahil edilen ve Antalyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede forma şansı bulup 2 gol atma başarısı gösteren Kagawa, Bursaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 66'ncı dakikada Lens'in yerine oyuna giren Japon oyuncu ilk kez Vodafone Park'ta sahaya çıkmış oldu.

TOLGAY ARSLAN'A 'DÜRÜM' GÖNDERMESİ

Beşiktaş taraftarı, siyah beyazlı takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a göndermede bulundu. Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin son bölümünde 'Tolgay Arslan dürümler nerede' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

BURAK YILMAZ VE KAGAWA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Mücadele sonrasında yeni transferler Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi. Siyah beyazlı takıma transfer olma sürecinde taraftar ile arasında problemler olan Burak Yılmaz, mücadele öncesinde tüm tribünler tarafından alkışlanırken, karşılaşma sonrasında da tribünlere çağrılarak üçlü çekti.

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