Beşiktaş - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3

SALON: Akatlar Spor Kompleksi
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Topal
BEŞİKTAŞ: Şeyma, Dilara, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Seda (Pınar, Azizova, Hümay, Simay, Ceylan)
BURSA BŞB: Leys, Fatma, Belien, Nilay, Dimitrova, Merve İkbal (Aylin, Sinem, Bytsenko, Cansu, Nurhan)
SETLER: 22-25, 19-25, 25-19, 11-25
SÜRE: 96 dakika (26, 26, 22, 18)
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5'incilik - 6'ncılık Etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Beşiktaş'ı 25-22, 25-19, 19-25 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.