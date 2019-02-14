Beşiktaş bu sezon bir ilk peşinde

Hedef Malatya engelini de kayıpsız geçmek

Şenol Güneş'in kazanan kadroyu bozması beklenmiyor

Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart alarmı

Ali DANAŞ / İSTANBUL,()

Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetleriyle moral bulan ve zirveye tutunan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yarın akşam Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken dördüncü hakem Serkan Çınar olacak.

GÜNEŞ'İN KAZANAN KADROYU BOZMASI BEKLENMİYOR

Şampiyonluk şansını gelecek haftalara taşımak için Yeni Malatyaspor karşısında da galibiyet hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroyu bozması ve çok büyük değişiklikler yapması beklenmiyor.

2 maçlık kırmız kart cezası sona eren Ricardo Quaresma ve yeni transfer Shinji Kagawa'yı yedek soyundurmayı düşünen tecrübeli teknik adam, kaleyi yine Karius'a emanet ederken, defans hattını Gökhan Gönül-Vida-Mirin ve Adriano'dan oluşturacak.Orta ikilide Atiba-Dorukhan ile maça başlayacak olan Güneş'in hücum bölgesindeki üçlüsü Lens-Ljajic ve Güven'den oluşurken santrafor ise Burak Yılmaz olacak. Şenol Güneş'in maçın gidişine göre Kagawa'yı 2'nci devrede sahaya sürmesi yüksek ihtimal.

Siyah beyazlıların yarın akşamki muhtemel 11'i; Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano-Atiba-Dorukhan-Lens-Ljajic-Güven(Kagawa)-Burak şeklinde.

BEŞİKTAŞ BU SEZON BİR İLK PEŞİNDE

Seri galibiyet alma konusunda bu sezon çok başarısız bir görüntü çizen Beşiktaş 21'inci hafta itibariyle 3 hafta üst üste kazanamadı.

Siyah beyazlı takım Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerse bu sezon kendi istatistiği açısından bir ilki başaracak ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.

Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son vermişti.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE SARI KART ALARMI

Beşiktaş'ta Malatya deplasmanı bir hafta sonra sahasında oynayacağı Fenrbahçe derbisini de soğrudan ilgilendiriyor. Bunun sebebi ise dört futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması.

Şenol Güneş'in on birinin değişmez iki ismi olan Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic ile yine Güneş'in en çok oynattığı oyunculardan olan Necip Uysal ve Gary Medel 3 sarı kart ile ceza sınırına gelmiş durumda. Bu 4futbolcu da Şenol Güneş'in Malatyaspor maçında görev vermesi ve sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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